Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Wer ist die Schönste im ganzen Land? USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Orakelzwillinge sehen voraus, dass der böse Zauberer Eli Pandarus mit dem von ihm veranstalteten "Miss Zauberwelt Schönheitswettbewerb" etwas Schlimmes im Schilde führt. Jake, Großvater und Fu Dog wollen dieses Geheimnis lüften. Sie geben sich als Stylisten aus und schleichen sich heimlich auf die Privatinsel des Zauberers. In den Wirren des Wettbewerbs wird Fu Dog zur Schönheitskönigin gekürt. Eli Pandarus will die Siegerin um Mitternacht heiraten, um dann - einer alten Weissagung entsprechend - der mächtigste Zauberer des Landes zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Chris Nee Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6