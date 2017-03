National Geographic People 22:10 bis 22:35 Reportage Abenteuer Kochen New Yorks indische Küche USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!" Frei nach Goethe sind Gastro-Kritikerin Ruth Reichl und Schauspieler Jeffrey Wright diesmal in den heimischen USA unterwegs, genauer gesagt: in New York City. Exotisch wird es dennoch, denn die beiden Feinschmecker suchen nach den besten indischen Restaurants des "Big Apple", von denen es in der Vielvölker-Metropole natürlich eine ganze Menge gibt. Julie Sahni, eine renommierte Expertin für indische Küche, nimmt Reichl und Wright mit auf eine Tour durch das Stadtviertel Jackson Heights, das auch als "Little India" bekannt ist. Hier lernen die beiden erst einmal alles Wichtige über die verschiedenen Kräuter und Würzmischungen, die so typisch für die Küche des indischen Subkontinents sind. In Julies Haus geht es danach an die Zubereitung einiger exquisiter Spezialitäten: Aufgetischt werden u.a. Dosa, eine Art Pfannkuchen aus Südindien, gefüllte Taro-Blätter und rotes Fischcurry. Anschließend geht es zu einem Geschäft, das sich auf den Verkauf von Pflanzen spezialisiert hat, die häufig in der indischen Küche Verwendung finden - und die man in gewöhnlichen Supermärkten vergeblich sucht. Mit den hier erworbenen frischen Zutaten bereitet das Trio ein Gericht namens Meen Varuval zu, für das neben Shrimps auch die aromatischen Blätter des Currybaums Verwendung finden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth