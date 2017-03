FOX 22:25 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Die fünf Omen USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Traum wird AnnaBeth vom Gründer BlueBells heimgesucht, der ihr seine düstere Zukunftsvision für das Städtchen mitteilt: Fünf Omen werden das Schicksal von BlueBell besiegeln. Von ihrem merkwürdigen Traum erzählt sie am Tag darauf Crickett, der wiederum nicht dichthalten kann. Die unheilvolle Prophezeiung verbreitet sich in der Stadt wie ein Lauffeuer und löst eine regelrechte Hysterie aus. Derweil stellen Zoe und Wade zu ihrem großen Entsetzen fest, dass ihre Vorstellungen von einer Hochzeit meilenweit auseinanderliegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Tim Matheson Drehbuch: Adam Milch, Kendall Sand Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6