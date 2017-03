AXN 22:20 bis 22:50 Comedyserie House of Lies No es fácil USA 2016 16:9 Merken Im Finale der 5. Staffel fliegt Marty und sein Team nach Kuba, um dem Wirtschaftsministerium möglichst viele lukrative Projekte aufzuschwatzen. Vom Ortsansässigen Samuel erfahren sie, dass ihre bislang bewährten Strategien hier keine Aussicht auf Erfolg haben dürften. Marty sieht ein, dass das große schnelle Geld wohl doch nicht in Kuba zu machen ist. Jeannie und Marty lassen sich von der vorherrschenden Stimmung auf Kuba anstecken und verzaubern. Marty bittet Jeannie, ihn zu heiraten. Sie sagt ja. Sie beschließen, auch weiterhin als Ehepaar trotz familiärer Verpflichtungen gemeinsam beruflich tätig zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: House of Lies Altersempfehlung: ab 16