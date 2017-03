TF1 23:50 bis 01:15 Sonstiges Restos du coeur La chance d'une vie meilleure Stereo 16:9 HDTV Merken Une équipe a suivi l'action des différents centres des Restos du Coeur de Toulouse pendant l'enregistrement du concert des Enfoirés. Christopher, 24 ans, magasinier dans un supermarché le jour et SDF la nuit depuis deux mois, est hébergé dans le foyer des Toits du Coeur de Toulouse. Depuis, ce jeune homme débordant d'énergie peut enfin regarder l'avenir avec sérénité. Depuis la fermeture de leur restaurant toulousain, Pascale et son mari doivent chercher leur nourriture aux Restos du C?ur. Ils se confient sur la précarité. Kader et Jimmy, eux, ne se connaissent pas, mais leurs histoires sont parallèles. Tous deux avaient une famille, un travail. Kader avait même sa propre entreprise de peinture. Et pourtant, tous les deux ont fini par dormir dans la rue. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne-Claire Coudray