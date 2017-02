TF1 23:40 bis 01:50 Sonstiges The Green Hornet USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Britt Reid est le fils du directeur du "Daily Sentinel", un journal de Los Angeles. Lorsque son père meurt mystérieusement, Britt, qui ne pensait jusque-là qu'à faire la fête, se retrouve à la tête du puissant empire familial. Le jeune homme voit dans ce coup du destin l'opportunité de donner un sens à sa vie. Avec l'aide de son ami Kato, Britt décide de combattre le crime sous l'identité d'un super-héros : le Frelon Vert. Alors que Kato travaille à mettre au point Black Beauty, leur véhicule indestructible, Lenore Case, la nouvelle secrétaire de Britt, se propose de rejoindre le groupe. Le trio entreprend de s'attaquer à son plus important ennemi, le baron du crime à Los Angeles : Benjamin Chudnofsky. Mais ce dernier est déjà sur les traces du Frelon Vert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Britt Reid / le Frelon Vert) Cameron Diaz (Lenore Case) Jay Chou (Kato) Christoph Waltz (Chudnofsky) Edward Furlong (Tupper) Edward James Olmos (Michael Axford) Tom Wilkinson (James Reid) Originaltitel: The Green Hornet Regie: Michel Gondry Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg, George W Trendle Musik: James Newton Howard

