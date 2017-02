TF1 22:55 bis 00:05 Sonstiges Ennemi public Le Jugement dernier B 2015 Stereo 16:9 Merken L'arrivée de Patrick à la messe de Toussaint inquiète Lucas. Chloé obtient un sursis pour finir ses investigations et engage une course contre la montre pour sauver une dernière victime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Angelo Bison (Guy Béranger) Clement Manuel (Lucas Stassart) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Emylie Buxin (Jessica) Regie: Mattieu Frances, Gary Seghers Drehbuch: Mathieu Frances, Gilles de Voghel, Antoine Bours, Christopher Yates, Fred Castadot