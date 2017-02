France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Morse Enigmes GB 2013 Stereo 16:9 Merken Margaret Bell, une étudiante de 20 ans, est retrouvée morte chez elle à la suite d'un infarctus. D'après Bill Prentice, le médecin de la jeune fille, elle suivait un traitement. Rien n'augurait donc une fin si rapide et tragique. Morse est immédiatement convaincu qu'il s'agit là d'un acte criminel. Ses soupçons sont renforcés lorsque le docteur Cartwright, un collègue de Prentice, est tué à son tour. On retrouve son cadavre dans des toilettes publiques. Le policier commence à fouiller patiemment dans l'entourage de Margaret. Il découvre les rapports étroits qui unissaient son petit ami à son tuteur, le professeur Sloan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Endeavour Morse) Roger Allam (Fred Thursday) Mark Bazeley (Bill Prentice) Olivia Grant (Helen Cartwright) Jack Ashton (Ian McLeash) Jonathan Hyde (Edmund Sloan) Fiona Ryan (Margaret Bell) Originaltitel: Endeavour Regie: Edward Bazalgette Drehbuch: Russell Lewis, Colin Dexter Musik: Barrington Pheloung