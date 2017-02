France 2 22:40 bis 23:35 Sonstiges Cherif Otage F 2017 16:9 HDTV Merken Adeline fait une avancée décisive dans l'enquête sur le meurtre de son frère. La jeune femme est proche d'obtenir la résolution qu'elle attend depuis longtemps. Pendant ce temps, Kader et Doucet sont pris en otages par Bruno Portal, un homme en fuite accusé d'avoir fait assassiner sa fille. Ce dernier est convaincu que seuls Cherif et Briard peuvent démontrer qu'il est innocent et découvrir l'identité du véritable coupable. Désespéré, le fugitif les a enlevés dans l'espoir de servir sa cause et d'être innocenté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mélèze Bouzid (Sarah Cherif) Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif) Carole Bianic (Adeline Briard) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) Catherine Marchal (Sylvie Delmas) Elodie Hesme (Déborah Atlan) James Gonin (Gabriel) Regie: Chris Briant Drehbuch: Virginie Schwartz, Julien Anscutter, Lionel Olenga