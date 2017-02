France 2 22:25 bis 23:10 Sonstiges Castle Chambre 147 USA 2014 16:9 HDTV Merken Castle essaye de convaincre Alexis de revenir, la jeune femme ayant rompu avec son petit ami. Mais leur discussion est interrompue par l'annonce d'un homicide et d'une nouvelle enquête à résoudre : Justin Marquette, acteur à Broadway, a été retrouvé assassiné dans une chambre d'hôtel. La victime a reçu une balle en pleine poitrine. Son comportement avant le drame était étrange. L'homme, sans bagage et sans réservation, avait exigé la chambre 147. Une jeune femme avoue le meurtre à Beckett. Mais elle se trouvait ailleurs au moment des faits et se montre confuse. Peu après, un certain Sam Carson s'accuse à son tour, détails à l'appui... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) John Getz (docteur Gustavo Bauer) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Adam Frost Musik: Robert Duncan