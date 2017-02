RTL TVI 22:15 bis 23:05 Arztserie The Night Shift Die Zeiten ändern sich USA 2016 Stereo Merken De retour d'Afghanistan, le fougueux TC Callahan, un soldat blessé sur le terrain, est désormais docteur à l'hôpital de San Antonio. Avec ses camarades de la garde de nuit, il fait face à un combat qu'il n'avait pas imaginé: sauver des vies tout en essayant de concilier avec un nouveau chef, Michael Ragosa, dont l'intérêt pécunier prime sur l'aide aux blessés... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Gabe Sachs, Jeff Judah Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury