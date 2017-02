Phoenix 12:45 bis 14:00 Dokumentation Kampf gegen IS-Terror D 2016 Live TV Merken Der sogenannte "Islamische Staat" ist unter Druck geraten. Vom Image der unbesiegbaren Gotteskrieger ist nicht viel übrig. Trotzdem dauert der Kampf gegen den IS an - und allein militärisch wird er nicht zu gewinnen sein. Der Nahost-Korrespondent der ARD, Volker Schwenck, berichtet u.a. über die Lage in Syrien, Libyen und dem Irak. Neben den Auswirkungen für Menschenrechte, Wirtschaft und Kultur, beleuchtet er auch die Rolle der Bundeswehr und aktuelle Grenzschutzmaßnahmen. Volker Schwenck berichtet vor Ort über die Situation. In Google-Kalender eintragen Moderation: Volcker Schwenck Originaltitel: Kampf gegen IS-Terror