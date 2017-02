TF1 23:20 bis 01:00 Actionfilm Black Storm USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken C'est le dernier jour d'école, dans la petite ville américaine de Silverton. Tous les élèves sont rassemblés pour la cérémonie de remise des diplômes. Soudain, l'alarme retentit : une tornade approche. Tout le monde court se réfugier dans les bâtiments de l'école ou dans les premiers abris disponibles. Alors que le cyclone commence à faire de terribles dégâts, des jeunes gens passionnés d'images spectaculaires tentent de se rapprocher le plus possible des tornades avec un véhicule spécialisé. Ils sont accompagnés par une scientifique persuadée qu'ils ont affaire à la tempête la plus dangereuse de l'histoire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Armitage (Gary Morris) Sarah Wayne Callies (Allison Stone) Matt Walsh (Pete) Alycia Debnam Carey (Kaitlyn) Arlen Escarpeta (Daryl) Max Deacon (Donnie) Nathan Kress (Trey) Originaltitel: Into the Storm Regie: Steven Quale Drehbuch: John Swetnam Kamera: Brian Pearson Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12