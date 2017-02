MDR 00:20 bis 01:20 Krimiserie Der Staatsanwalt hat das Wort: Geschenkt ist geschenkt DDR 1979 Wieder da Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bäckergeselle Uwe Teichmann ist für Lena König, seitdem sie verwitwet ist, eine große Stütze in ihrem Geschäft. Mit ihm bespricht sie alle Geschäftsdinge und auch privat fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Schon Bäckermeister König wollte, dass Uwe später einmal sein Geschäft weiterführt, da sein eigener Sohn nicht wie er Bäcker geworden war, sondern Arzt. Lena König hält an dem Vorsatz ihres Mannes fest und Uwe Teichmann tut alles, um das gute Verhältnis zu seiner Chefin auszubauen, da er hofft, so die Bäckerei schon bald übernehmen zu können. Er wohnt im Haus der Lena König, verspricht ihr gemeinsame Urlaubsreisen und verbringt einen großen Teil seiner freien Zeit mit ihr. Bewusst verschweigt er ihr, dass er eine andere Frau liebt, mit der er auch zusammenleben möchte. Sein Plan geht auf. Lena überschreibt ihm die Bäckerei. Was Uwe Teichmann aber tatsächlich wollte und warum er sich um sie bemüht hat, erkennt Lena König erst als die Schenkung schon rechtskräftig ist. Mit dem Film erinnert das MDR FERNSEHEN an Inge Keller, die im Alter von 93 Jahren am 6.2. gestorben ist. Am 15. Dezember 1923 in Berlin geboren, feierte sie bereits 1942 ihr Schauspiel-Debüt am Theater am Kurfürstendamm. 1950 wechselte sie an das Deutsche Theater Berlin, zu dessen Ensemble sie bis 2001 als festes Mitglied gehörte und bis ins hohe Alter auf der Bühne begeisterte. Die Schauspielerin galt als Grande Dame des Deutschen Theaters und hat zudem in vielen Kino- und Fernsehfilmen mitgewirkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inge Keller (Lena König) Jürgen Heinrich (Uwe Teichmann) Katharina Tomaschewsky (Bärbel Bernd) Tim Hoffmann (Konrad König) Berko Acker (Dr. Werner) Originaltitel: Der Staatsanwalt hat das Wort Regie: Vera Loebner Drehbuch: Ulrich Waldner, Käthe Riemann Kamera: Winfried Kleist

