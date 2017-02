RTL TVI 22:35 bis 23:25 Krimiserie NCIS: Nouvelle-Orléans Sous couverture USA 2016 Stereo Merken Les enquêtes du NCIS dans la Big Easy, une ville de la Nouvelle-Orléans connue pour sa musique, le divertissement et la décadence. Menée par Dwayne Pride, dit "le King", l'équipe se compose de Christopher LaSalle, un agent spécial qui travaille très dur, mais aussi de la charismatique Meredith Brody, transférée depuis peu, et à la recherche d'un nouveau départ. Pour les aider, le Dr Loretta Wade, aussi excentrique qu'intelligente, intervient en tant que médecin légiste. Cette ville haute en couleurs, abrite également un côté sombre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Christopher Silber Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12