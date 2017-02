RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Un pas vers toi USA 2016 Stereo Merken Jackson apprend la grossesse d'April, ce qui suscite bon nombre de questionnements. De son côté, Alex chapeaute une triple greffe d'organes effectuée par toute une équipe de médecins. Meredith envisage d'avoir de nouveau une vie amoureuse mais, malgré les encouragements de ses collègues, elle éprouve encore beaucoup de difficultés à se lancer réellement dans une nouvelle relation. Pourtant, lorsque Will arrive à l'hôpital et lui propose de la raccompagner chez elle, tous deux conviennent d'aller dîner ensemble. Quant à Andrew, il insiste pour ne pas recevoir de traitement spécial depuis l'annonce officielle de sa relation avec Maggie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Mark Driscoll Musik: Danny Lux

