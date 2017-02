RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs Le caramel Stereo Merken Ce soir, fondez de gourmandise avec une soirée tout en sucre consacrée au caramel ! Comment les plus grands chefs et pâtissiers subliment-ils cette gourmandise à base de sucre dans leurs recettes - Quels sont les secrets pour réaliser, chez vous, un caramel parfait ou encore un caramel light - Comment le cuisiner en dessert ou dans des recettes sucrées-salées - " Les secrets des grands chefs " vous emmènent à Paris, dans le célèbre quartier de Pigalle, retrouver le pâtissier chouchou des médias, Laurent Favre-Mot, réputé pour ses pâtisseries très rock'n roll ! Pour la 1ère fois, il livre son interprétation gourmande et décalée d'un grand classique de la pâtisserie : le pain perdu au caramel beurre salé. Jean-François Bury, Champion du monde traiteur et candidat Top Chef, nous dévoile sa version gastronomique d'un célèbre dessert de bistrot : la crème au caramel. Toujours plus de caramel avec les meilleures recettes à base de caramel des 7 dernières saisons de Top Chef. Retour sur les réalisations qui ont marqué la compétition, notamment l'incroyable clémentine rôtie au caramel d'Olivier Streiff qui avait enthousiasmé le jury dans la saison 6. Découvrez Maximilien Dienst comme vous ne l'avez jamais vu ! Voyagez dans l'univers du plus jeune chef étoilé de Belgique ! Le candidat le plus provocateur de la compétition nous reçoit chez lui, à Hotton, et nous fait découvrir les cuisines de son restaurant familial où il cuisine avec son père et une brigade 100% féminine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg