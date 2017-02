RTS Deux 23:20 bis 00:15 Sonstiges Disparus: La guerre invisible de Syrie F 2015 Stereo Merken En Syrie, chacun a dans son entourage un père, un frère ou un ami qui n'est jamais rentré chez lui. Des hommes mais aussi des femmes et des enfants, musulmans, chrétiens ou kurdes, dont on est sans nouvelles. Autant de disparus, enlevés par le régime, peut-être déjà morts ou qui croupissent dans les centres de torture. Cette enquête inédite et glaçante sur l'arme invisible du régime de Bachar al-Assad montre comment des dizaines de milliers de Syriens sont enlevés, torturés puis tués en Syrie. Adolescents raflés dans leurs écoles, manifestants envoyés dans des camions aux destinations inconnues, passants arrêtés arbitrairement : ces innombrables disparitions révèlent l'implacable machine de mort secrètement mise en place par Damas. La Syrie n'est pas le seul Etat à avoir recours aux disparitions forcées pour contenir les opposants au sein de la population. L'ONU a déjà rédigé une convention qui condamne ces pratiques. Le texte définit notamment la disparition forcée par " l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie