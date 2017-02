KI.KA 06:10 bis 06:35 Comedyserie Bernd Channel Singt das Brot! - Der Auftrag / Singt das Brot! - Wie ein Brot / Singt das Brot! - Ich sage Nein D 2015-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Singt das Brot! - Der Auftrag: Bernds ungeliebte Heimat, die Weißbox, hat einen neuen Auftrag für das Kastenbrot. Bernd das Brot soll singen und seine legendären Hits wie "Tanzt das Brot" spielen. Dazu soll das Kastenbrot quer durch Deutschland reisen und bekannte Musiker in ihren Studios oder auf der Bühne treffen. Bernd denkt nur ungern an seine musikalische Laufbahn zurück und verweigert sich vehement. Doch gegen den Druck eines Roboterarms ist ein Brot machtlos. Die Weißbox setzt Bernd kurzerhand und sprichwörtlich vor die Tür. Singt das Brot! - Wie ein Brot: Die ungeliebte Weißbox hat Bernd das Brot vor die Tür gesetzt. Er hat den Auftrag, den Musiker Kai Lüftner in seinem Studio zu treffen. Allein der Weg durch eine Großstadt ist für ein Kastenbrot mit kleinen Brötchenfüßen die Hölle in bunt. Am Ende einer kleinen Odyssee steht eine neue Version des bekannten Songs "Wie ein Brot" von und mit Bernd und Kai - "Rogg 'n' Roll, alte Kruste". Singt das Brot! - Ich sage Nein: Bernd findet auf seiner Odyssee durch den Großstadtdschungel eine vermeintlich sichere Zuflucht: den Tourbus der Rockband "Schandmaul". Doch auch die Fahrt im Nightliner birgt für ein Kastenbrot unerwartete Tücken. Ein Instrumentenschwund bringt den gemeinsamen Auftritt von Bernd und Schandmaul beinahe in Gefahr. Denn als Höhepunkt der Episode steht eine neue Version von Bernds Hit "Ich sage Nein!" zusammen mit Schandmaul auf der Setlist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Teichgraeber (Puppenspieler Bernd) Originaltitel: Bernd Channel Regie: Erik Haffner, Tommy Krappweis Drehbuch: Norman Cöster, Tommy Krappweis