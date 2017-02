ARD alpha 22:15 bis 23:00 Dokumentation Gedanken auf glitzernden Flügeln Der Filmemacher Heinrich Breloer D 2010 Merken Ist man in der Situation des Sendenden, so trägt man Verantwortung. Verantwortung dafür, was man zeigt und vor allem wie man es zeigt. Für Heinrich Breloer haben seine Filme immer den demokratischen Grundgestus, seine Zuschauer an der Beantwortung der Fragen zu beteiligen. Bei ihm gibt es keine fertigen Antworten. Das Porträt begibt sich auf eine Reise in das beeindruckende Leben und Werk Heinrich Breloers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gedanken auf glitzernden Flügeln