TLC 05:35 bis 06:00 Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Für das Leben meiner Kinder USA 2014 Merken Als die alleinerziehende Mutter Laura Rogers ihrem zweiten Mann Walter zum ersten Mal begegnet, ist sie von seinem Charme hingerissen. Er nimmt ihre beiden Kinder aus erster Ehe ganz selbstverständlich an und liebt sie wie seine eigenen. Das Paar heiratet und führt zwölf Jahre lang eine harmonische Beziehung - bis Walter eines Tages tot im Schlafzimmer aufgefunden wird. Lauras Welt bricht zusammen, sie kann nicht glauben, dass ihr Mann Selbstmord begangen hat. Doch als die Ermittlungen vorangehen und in Walters Vergangenheit graben, kommt eine grauenvolle Wahrheit ans Licht, die gleichzeitig ein Mordmotiv liefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Benningfield (Laura Rogers) Airen DeLaMater (Katie Rodgers) Joe Loper (Detective Richard Alban) William Mulligan (Walter Rogers) James Pravasilis (Detective Rob Cremens) Sonia Satra (School Counselor) Jackson Stafford (Alex Stillions) Originaltitel: Redrum Regie: Tony Glazer Musik: David Vanacore