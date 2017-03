Sat.1 22:30 bis 23:30 Dokumentation Die Helden vom UKB Kleine Patienten - Große Hilfe D 2017 HDTV Merken "Das Versterben eines Patienten ist eine schwierige Situation für jeden von uns", so Schockraum-Pfleger Markus Kalff, der seit sieben Jahren am UKB arbeitet. Aber es gibt auch glückliche Momente in der Notaufnahme. Dr. Zech kann einem verunglückten Kind durch Trost und High-Tech-Medizin schnell weiter helfen. Die 39-jährige Chirurgin ist sich sicher: "Also ich weiß halt, dass ich hier genau richtig bin" - im Team der Helden des UKB. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Helden vom UKB