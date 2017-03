ProSieben 22:10 bis 23:00 Krimiserie Lucifer Der heilige Lucifer USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Lucifer die Situation letzte Nacht nicht ausgenutzt hat, um mit Chloe zu schlafen, fühlt er sich wie beflügelt. Er beschließt von nun an, nur noch Gutes zu tun. Da bietet es sich für ihn an, sich an der Stelle des ermordeten Tim Dunlear für dessen wohltätige Stiftung einzusetzen ... Chloe ist sehr darüber enttäuscht, dass Lucifer seine übernatürlichen Fähigkeiten nun nicht mehr dazu nutzen möchte, mit ihr zusammen Verbrecher zu überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Ellis (Lucifer Morningstar) Lauren German (Chloe Decker) D.B. Woodside (Amenadiel) Lesley-Ann Brandt (Maze) Kevin Alejandro (Dan) Scarlett Estevez (Trixie) Rachael Harris (Dr. Linda Martin) Originaltitel: Lucifer Regie: Mairzee Almas Drehbuch: Sheri Elwood, David McMillan Kamera: Ryan McMaster Musik: Marco Beltrami, Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12