Servus TV 22:15 bis 23:20 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Mord in Montparnasse AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Als junge Frau stand Miss Fisher einmal Modell für den berühmten Maler Pierre Sarcelle, der später in Paris ermordet wurde. Nun, zehn Jahre danach, taucht Sarcelles Witwe in Melbourne auf und ist auf der Suche nach Werken ihres verstorbenen Mannes. Als sie plötzlich von der Bildfläche verschwindet, entdeckt Miss Fisher einen Zusammenhang zum Tod eines Mannes, der damals Zeuge des Unfalls von Pierre Sarcelle war. Die Lösung des Falls liegt irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Paris und Melbourne. Eine Spurensuche, die Miss Fisher tief in die eigene Vergangenheit führt. Die erfolgreiche australische Krimi-Serie "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe "Phyrne Fisher Mysteries" von Kerry Greenwood und gilt als teuerste australische TV-Produktion aller Zeiten. Bis dato wurde die Serie weltweit in mehr als 120 Länder verkauft. Ein Erfolg, der auch der charismatischen Hauptdarstellerin Essie Davis zu verdanken ist, die mit der Serie ihren Durchbruch schaffte. Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Richard Bligh (Mr. Butler) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Clayton Jacobson Drehbuch: Ysabelle Dean Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16