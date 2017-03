Nick 22:00 bis 22:25 Comedyserie The Mindy Project Slime USA 2012 Merken Mindy sieht sich einer peinlichen Situation ausgesetzt, als ihre Nachbarin im Teenageralter sie nach einem Rezept für die Pille fragt. Danny erhält unterdessen eine anonyme Beschwerde darüber, dass Morgan Shauna heimlich angafft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mindy Kaling (Mindy Lahiri) Chris Messina (Danny Castellano) Ed Weeks (Jeremy Reed) Anna Camp (Gwen Grandy) Zoe Jarman (Betsy Putch) Amanda Setton (Shauna Dicanio) Ed Helms (Dennis) Originaltitel: The Mindy Project