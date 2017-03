ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Pest - Der Schwarze Tod lebt! D 2016 16:9 Merken Die Pest gilt als ausgerottet. Dabei erkranken jedes Jahr bis zu 3.000 Menschen am sogenannten Schwarzen Tod. Wie kann das sein? Kehrt die Seuche zurück? Oder war die Pest womöglich nie weg? Mit modernen Genanalysen an historischen Skeletten kommen Forscher den Pestbakterien aus dem Mittelalter ganz neu auf die Spur. Auch die Bundeswehr beschäftigt sich mit der Pest - nicht nur, weil sie zu den gefährlichsten biologischen Kampfstoffen zählt. In ihrem Konsiliarlabor werden aktuelle Pesterreger schnellstmöglich diagnostiziert. Denn bei der Behandlung der Pest zählt jede Minute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Dr. Alexander Herbig (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte), Dr. Holger Scholz (Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr) Originaltitel: Planet Wissen