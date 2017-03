RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Persona Non Grata USA 2008 HDTV Merken Der Mechaniker Eric Greenwood wartet in einer Bar auf seine Internet-Bekannte, um ihr die Wahrheit über ihren Freund zu sagen, der angeblich Marine sei. Am nächsten Morgen wird Eric mit eingeschlagenem Schädel im Sperrmüll vor der Bar gefunden. Durch ein Foto in Erics Wohnung stößt die Kriminaltechnik auf die Website "Semper Fi Forever" eines angeblich ehemaligen Marine, der mit alten Landkarten handelt, die sämtlich aus Bibliotheken gestohlen wurden. Van Buren gibt sich als Käuferin zu erkennen, um mit "Semper Fi" Kontakt aufzunehmen und die Adresse zu ermitteln. Man stößt auf Erics Arbeitskollegen Bob Munsen, der sich im Internet eine Scheinwelt aufgebaut hat. Dort korrespondiert er mit seiner Traumfrau Chrissy, die ihn so bewundert, dass er gar nicht merkt, wie sie ihn ausnimmt. Er schickt ihr den kompletten Gewinn aus seinem "Schwarzhandel" nach Plattsburgh. Eric war dieser heimlichen Liebe auf der Spur, darum musste er sterben. Aber in Plattsburgh galt es eine weitere Scheinwelt zu schützen. Denn Chrissy, der Bob sein ganzes Geld schickte, ist eigentlich Chrissys dreißig Jahre ältere Mutter Donna. Chrissy - offiziell vor zwanzig Jahren weggelaufen - ist in Wirklichkeit lange tot, aus Eifersucht getötet von ihrer Mutter. Lupo und Bernard finden die Leiche im Keller des Nachbarn vergraben. Doch nur durch Bobs Aussage könnte die Mutter verurteilt werden, doch vor Gericht knickt er ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Melissa Leo (Donna Cheponis) Originaltitel: Law & Order Regie: John David Coles Drehbuch: Matthew McGough, Stephanie Sengupta Musik: Mike Post