sixx 23:05 bis 00:40 Magazin Like us - Unsere 30 größten Heldinnen Unsere 30 größten Heldinnen D 2015 Von Coco Chanel bis Pippi Langstrumpf, von Adele bis Angelina Jolie - für sixx sind alle Frauen Heldinnen. Und die werden am Weltfrauentag mit einem "Like us"-Spezial gefeiert. Moderatorin Alexandra Maurer präsentiert 30 starke Frauen, die sich ihren Weg an die Spitze erkämpft haben und so zu großen Vorbildern geworden sind. Welche Frau hat die Welt am meisten beeindruckt? Originaltitel: Like us. Das sixx Magazin