Magazin Markt Gegen den Strich: Kein Abi mehr für jeden! D 2017

Bildungspolitik in NRW ist ein Dauerthema, erst recht jetzt im Wahlkampf vor der kommen-den Landtagswahl. Irgendwie sind alle nicht zufrieden: weder Schüler, noch Eltern, Lehrer, Arbeitgeber oder die Universitäten. Und die Politik irgendwie auch nicht. Wo liegt das Problem? Schließlich steigt die Zahl der Abiturienten in NRW nach wie vor. Da ist eines der Probleme, meint Markt. Immer mehr Abi-Abschlüsse, so Experten, sorgen für eine Bildungsinflation. Denn mit immer mehr Abi-Absolventen steigt das Bildungsniveau nicht. Im Gegenteil, schimpfen Universitätsprofessoren und Arbeitgeber. Immer mehr Abi ist immer weniger wert. Darum fordert Markt in seiner Rubrik "Gegen den Strich": Kein Abi mehr für jeden! Stattdessen brauchen wir bessere und vor allem individuellere Bildung.

Moderation: Anna Planken