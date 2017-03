SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:10 Krimiserie Der letzte Bulle Die Nackttanker von Huttrop D 2011 16:9 HDTV Merken Die "Nackttanker von Huttrop" sind eine Gruppe von Autofahrern, die ihr Veto gegen die ständig steigenden Benzinpreise einlegen, indem sie nackt tanken. Beim Volk kommt die Protestaktion gut an, bei den Mineralölgesellschaften weniger. Und auch die Essener Polizei ist machtlos, obwohl die Nackttankerorganisation (NATO) bislang nur vier Mitglieder hat. Nach einer weiteren Aktion an vier Essener Tankstellen sind es dann nur noch drei - Adam Ritter wird erstochen aufgefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Götz Schubert (Eberhard Hauptmann) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Robert Dannenberg, Stefan Scheich Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12