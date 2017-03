RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Für Caro und Malte ist der kaputte Sessel ein eindeutiges Zeichen, dass ihre Ehe vorbei ist. Die beiden haben sich nichts mehr zu sagen und fiebern nun wild entschlossen dem Scheidungstermin entgegen. Tobias ermahnt die beiden vor dem Gericht noch einmal, dort nicht zu streiten. Da aber auch vor dem Richter wieder die Fetzen fliegen, trifft dieser eine ungewöhnliche Entscheidung... Benedikt freut sich einmal in seinem Leben über Roberts rechtschaffene Art, denn nur dadurch geht sein Plan auf. Den Baustopp will Benedikt nutzen, um einen Investor zu finden und so die Insolvenz aufzuhalten. Robert glaubt unterdessen wieder, mit Benedikt an einem Strang zu ziehen und überrumpelt ihn damit, dass er Eva als Anwältin einschaltet. Als Eva schon kurz davor ist, den Baustopp abzuwenden, muss Benedikt ihr wohl oder übel etwas gestehen... Elli und Paco genießen die Zeit zu zweit, bis KayC plötzlich vor der Tür steht und wieder einziehen will. Sie argumentiert mit dem offiziellen Pärchen-Dasein, dass sie ihrem neuen Vertragspartner vorspielen. Paco sieht das nicht ein, denn der Werbevertrag hat nichts mit ihrer Wohnsituation zu tun. Das will KayC nicht auf sich sitzen lassen und ändert auf eigene Faust die Spielregeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns