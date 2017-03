kabel1 classics 23:15 bis 00:25 Komödie The Ladies Man USA 2000 20 40 60 80 100 Merken Leon Phelps, Moderator bei einem Radiosender in Chicago, hält sich für den größten Lover. In seinen Sendungen überschüttet er die Hörer mit Geschichten aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Als er eines Tages den Mund zu voll nimmt, wird er gefeuert. Doch die Suche nach einem neuen Job dauert nicht lange: In einem anonymen Brief bittet ihn "Sweet Thing", zu ihr - und ihrem Geld - zurückzukehren. Doch um welche seiner Ex-Geliebten mag es sich dabei handeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Meadows (Leon Phelps) Karyn Parsons (Julie Simmons) Billy Dee Williams (Lester) Tiffani Thiessen (Honey DeLune) Lee Evans (Barney) Will Ferrell (Lance DeLune) Julianne Moore (Audrey) Originaltitel: The Ladies Man Regie: Reginald Hudlin Drehbuch: Tim Meadows, Dennis McNicholas, Andrew Steele Kamera: Johnny E. Jensen Musik: Marcus Miller Altersempfehlung: ab 16