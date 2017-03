TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Jugendserie O.C., California Traumpaare USA 2003 16:9 Merken Während es bei Ryan und Marissa gut läuft und die beiden inzwischen miteinander ausgehen, hat Summer weniger Glück in der Liebe. Sie ist weiterhin in Seth verliebt, versucht aber ihre Gefühle zu verbergen und reagiert eifersüchtig, als sie Seth und Anna zusammen sieht. Julie will die Beziehung zu ihrer Tochter Marissa kitten und lädt sie, Jimmy und Ryan zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Fresco Drehbuch: Allan Heinberg, Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng