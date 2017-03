MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Tatort Kalter Engel D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit der unerfahrenen Polizei-Praktikantin Johanna Grewel, die ihnen von ihrer Chefin, Kriminaldirektorin Petra "Fritze" Fritzenberger, sprichwörtlich vor die Nase gesetzt wurde, brechen die Kommissare zum Tatort auf. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass Anna, wie die anderen Frauen, gequält und umgebracht wurde. Doch warum hat Darschner sein Opfer diesmal nicht komplett ausgezogen? Sollte er gestört worden sein? Darschner selbst weist jede Beteiligung an allen Morden zurück. Die Durchsuchung von Annas kleinem Studentenzimmer zeichnet ein ungewöhnliches Bild der Toten: Anna Siebert hatte nicht nur teure Klamotten, sie bereitete offenbar auch einen Umzug in eine neue, große Mietwohnung vor. Lisa Kranz und Valerie Bultmann, zwei Bekannte aus Annas Umfeld, beschreiben die Tote außerdem als einen Menschen, der andere für seine Zwecke benutzte. Woher hatte die Studentin so viel Geld? Ein reicher Freund, ein "Sugar Daddy"? War Anna wirklich die letzte getötete Frau Roman Darschners? Oder wurde sie Opfer eines anderen Gewaltverbrechens? Das sind nur einige der Fragen, die die jungen Kommissare und ihre Praktikantin bei ihren Ermittlungen immer tiefer in das studentische Milieu der heutigen Zeit führen. Am Ende entsteht ein spannendes Puzzle aus verletzter Liebe, Drogen, Gewalt - und die Frage, ob ein weiteres fragiles Leben noch rechtzeitig gerettet werden kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friedrich Mücke (Kriminalhauptkommissar Henry Funck) Benjamin Kramme (Kriminaloberkommissar Maik Schaffert) Alina Levshin (Johanna Grewel) Kirsten Block (Petra Fritzenberger) Henriette Confurius (Lisa Kranz) Florian Bartholomäi (Michael Danckert) Karoline Schuch (Valerie Bultmann) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Bohn Drehbuch: Thomas Bohn Kamera: Martin Schlecht Musik: Mattias Lindblom