NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 321 Schein und Sein D 2012 Untertitel HDTV Merken Max Bergmann, Annas Sohn, soll von der Schule verwiesen werden, da er seinen Schulfreund Tim die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Tim liegt im Krankenhaus und kann nicht vernommen werden. Max erzählt seiner Mutter, Leo, ein älterer Mitschüler, habe Tim die Treppe heruntergestoßen. Anna Bergmann glaubt ihrem Sohn, trotzdem Leo und dessen Vater, Gerald Scholz, selber Lehrer an der Schule, diesen Vorwurf von sich weisen. Noch kniffliger wird der Fall, als auch Lehrer Simon Jentsch behauptet, Max sei der Übeltäter. Doch Dirk Matthies bemerkt, dass die beiden Lehrer befreundet sind und geht der Sache auf den Grund. Harry Möller und Mads Thomsen stoppen einen Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer akzeptiert das Bußgeld höflich, auch seine Papiere sind in Ordnung. Erst als Harry und Mads ins Kommissariat kommen, erfahren sie, dass der Wagen gestohlen ist und sich der Fahrer schon häufiger mit falschen Papieren ausgewiesen hat. Kommissar Zufall kommt Harry und Mads zur Hilfe. Nach einem Überfall auf einen Handyladen flüchtet der Täter in eben diesem Fahrzeug. Indes kommt der alte Seebär Hein Tönnsen ins 14. Kommissariat und berichtet, die "Repsold", das Schiff auf dem Dirk Matthies lebt, sei in höchster Gefahr. Die Begründung: Die Geister der Seeleute, die bei einem Unglück auf der "Repsold" vor vielen Jahren umgekommen sind, kehren zurück. Ein Fall für Hannes Krabbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Andreas Pflüger