MTV 22:15 bis 23:05 Show Spring Break with Grandad Merken Die Spring Breakers feiern weiter wilde Partys mit ihren Großeltern. Liam flirtet mit Victoria, was James überhaupt nicht gefällt, und für einen der Kandidaten ist die Party vorbei. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Spring Break with Grandad Altersempfehlung: ab 16