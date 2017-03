Motorvision.TV 22:30 bis 03:05 Motorsport NASCAR Cup Series Folds of Honor Quick Trip 500, Atlanta Motor Speedway USA 2017 Stereo 16:9 Merken Die Königsklasse des NASCAR Rennsports ist beim zweiten Rennen der Saison unter neuem Titelsponsor Monster Energy zu Gast auf dem Atlanta Motor Speedway. 500 Meilen entsprechend 325 Runden sind auf dem 1,54-Meilen langen Quad-Oval in Hampton im US-Bundesstaat Georgia zu fahren. Vorjahressieger Jimmie Johnson machte hier mit einem frühen Saisonsieg die Chase-Teilnahme klar. Wiederholung des Live-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Cup Series Folds of Honor Quick Trip 500, Atlanta Motor Speedway