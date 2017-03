Classica 22:30 bis 22:50 Musik Bach, Französische Suite Nr. 3 h-Moll BWV 814 D 2010 Stereo 16:9 Merken András Schiff spielt die Französische Suite Nr. 3 h-Moll BWV 814 von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Aufgenommen beim Bachfest Leipzig in der Michaeliskirche. Schiff, geboren 1953 in Budapest, studierte an der Franz-Liszt-Akademie seiner Heimatstadt und in London. Als er Mitte der 70er Jahre Preisträger renommierter Musikwettbewerbe wurde, begann seine internationale Karriere als hervorragender Solist und Kammermusiker. Bach, Haydn, Mozart, Schubert und Bartók bilden die Schwerpunkte im Repertoire von András Schiff, dem viele bedeutende Auszeichnungen verliehen wurden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: András Schiff (Klavier) Originaltitel: Bach: Französische Suite Nr. 3 h-Moll BWV 814