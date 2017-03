Die siebenjährige Kayden Fuller wurde gekidnappt. Als der Entführer Holmes anruft, erkennt er in ihm Moriartys Stellvertreter. Moriarty selbst sitzt inzwischen in New York im Gefängnis und ist gegen einige Zugeständnisse bereit, Holmes bei dem Fall zu helfen. Zunächst vermutet der Detektiv, dass Moriarty die Entführung selbst inszeniert hat. Doch dann erfährt er etwas, das diese Zweifel gänzlich ausräumt. In Google-Kalender eintragen