Spiegel Geschichte 22:40 bis 23:25 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2012 Stereo 16:9 Nachdem Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie und Morgan jahrzehntelang keinerlei Kontrolle seitens der Regierung befürchten mussten, versuchen Politiker dies zu ändern. Die teils verfeindeten Männer schließen sich zusammen und erkaufen sich die Aufhebung vieler Regulierungen. Morgan und Carnegie gründen US Steel, die erste Firma mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar. Rockefeller baut sein Monopol im Ölgeschäft weiter aus. Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12