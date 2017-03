RTL Crime 22:35 bis 23:20 Krimiserie CSI: Miami Bin ich ein Mörder? USA 2009 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 12: Als ein über und über mit Blut befleckter Mann aufgegriffen wird, der an Gedächtnisverlust leidet, wendet das CSI-Team eine revolutionäre Technik an, um herauszufinden, was geschehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Jonathan Togo (Officer Ryan Wolfe) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Eva La Rue (Natalia Boa Vista) Megalyn Echikunwoke (Dr. Tara Price) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Steve Maeda, Marc Dube Altersempfehlung: ab 16