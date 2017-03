Sky Nostalgie 22:00 bis 23:55 Krimi Der Wolf hetzt die Meute USA 1984 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Krimi-Thriller mit Clint Eastwood als eigenbrötlerischer Detektiv, der hinter einem Serienmörder her ist und herausfindet, dass er mehr mit seinem Verdächtigen gemein hat, als er wahrhaben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Wes Block) Geneviève Bujold (Beryl Thibodeaux) Dan Hedaya (Det. Molinari) Alison Eastwood (Amanda Block) Jennifer Beck (Penny Block) Marco St. John (Leander Rolfe) Rebecca Perle (Becky Jacklin) Originaltitel: Tightrope Regie: Richard Tuggle Drehbuch: Richard Tuggle Kamera: Bruce Surtees Musik: Lennie Niehaus Altersempfehlung: ab 16