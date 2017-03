Sky Cinema 22:05 bis 00:05 Drama Raum - Liebe kennt keine Grenzen CDN, IRL 2015 Nach einer Vorlage von Emma Donoghue 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Entführt, eingesperrt, misshandelt: Joy (Brie Larson) lebt seit sieben Jahren gemeinsam mit ihrem Sohn Jack (Jacob Tremblay) eingepfercht auf neun Quadratmetern in einer kleinen Hütte. Um ihren fünfjährigen Sprössling vor sexuellen Übergriffen des Peinigers "Old Nick" (Sean Bridgers) zu schützen, wagt die junge Mutter, Jack aus dem Verlies herauszuschmuggeln. Doch in der neuen Umwelt muss sich Jack erst an das bisher unbekannte Leben in Freiheit gewöhnen. - Mutterliebe auf engstem Raum: In ihrer berührenden Oscar-Rolle zieht Brie Larson ihren kleinen Sohn auf neun Quadratmetern groß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brie Larson (Ma) Jacob Tremblay (Jack) Joan Allen (Nancy) Sean Bridgers (Old Nick) William H. Macy (Robert) Tom McCamus (Leo) Amanda Brugel (Officer Parker) Originaltitel: Room Regie: Lenny Abrahamson Drehbuch: Emma Donoghue Kamera: Danny Cohen Musik: Stephen Rennicks Altersempfehlung: ab 12