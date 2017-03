Sky Action 23:05 bis 01:20 Drama Captain Phillips USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor Somalia kapern im Jahr 2009 Piraten das US-Containerschiff "MV Maersk Alabama". Um seine Crew zu schützen, bietet sich Kapitän Richard Phillips (Tom Hanks) als Geisel an. Die Kriminellen unter Anführer Muse (Barkhad Abdi), versuchen mit Phillips in einem kleinen Rettungsboot zur Küste zu gelangen. Während die Navy im Hintergrund Vorbereitungen für eine gewaltsame Befreiung des Kapitäns trifft, eskaliert die Lage an Bord dramatisch. - Tom Hanks in einem dramatischen Hochsee-Thriller nach einer wahren Geschichte. Vom Macher der "Bourne"-Reihe hoch spannend erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Captain Richard Phillips) Barkhad Abdi (Abduwali Muse) Catherine Keener (Andrea Phillips) Barkhad Abdirahman (Adan Bilal) Faysal Ahmed (Najee) Mahat M. Ali (Elmi) Michael Chernus (Shane Murphy) Originaltitel: Captain Phillips Regie: Paul Greengrass Drehbuch: Billy Ray Kamera: Barry Ackroyd Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12