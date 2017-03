Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 252 Tod im Bioladen D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Rudolf Mitterpriller liegt erschlagen in seinem Rosenheimer Bioladen. Kurz zuvor gab es einen Streit mit seinem Geschäftspartner Heinz Klostermeier, berichtet Mitterpillers Ehefrau den Kommissaren. Der plante die Fusion mit einem Lebensmitteldiscounter. Hat der Streit zum Mord geführt? Ein Ring, der am Tatort gefunden wird, lenkt die Spur auf den Sohn des Verstorbenen. Sven Hansen und Tobias Hartl entdecken, dass er mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis hatte. Liegt Eifersucht als Mordmotiv vor? Der Fall scheint fast gelöst zu sein, als die Ermittler eine interessante Telefonnachricht entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Claudia Leins Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt