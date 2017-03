National Geographic People 22:25 bis 23:15 Dokumentation Last Man Standing Kanurennen der Wauja GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitten im Amazonasgebiet Brasiliens treffen die Männer auf den Stamm der Wauja und treten zu einem gefährlichen Kanurennen auf dem Fluss Batovi an - dem Zuhause zahlreicher Piranhas. Ihnen wird auch die Ehre zuteil, in der Männerhütte von Häuptling Kamala empfangen zu werden. Dort schmückt und bemalt man sie für den Papageientanz - die offizielle Willkommenszeremonie der Wauja. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Little (Himself - Narrator) Wole Adesomoye (Himself) Jarvis Albury (Himself) Edward Donati (Himself) Jeremy James (Himself) Joseph Ricely (Himself) Murray Smith (Himself) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Jeff Wilkinson Musik: Ty Unwin