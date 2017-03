FOX 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 10 Drei Jahre, vier Monate USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pilchers Beschluss, den Strom in Wayward Pines abzuschalten, hat ein tödliches Nachspiel. Ethan und Kate ergreifen daraufhin kurzentschlossen die Initiative, um alle in Sicherheit zu bringen. Schwester Pam will Pilcher derweil dazu bewegen, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Und während Ethan und Kate sich auf einen Angriff vorbereiten, will die erste Generation die Zukunft von Wayward Pines schützen und nimmt die Geschicke selbst in die Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Melissa Leo (Schwester Pam) Toby Jones (Dr. Jenkins) Carla Gugino (Kate Hewson) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Siobhan Fallon Hogan (Arlene Moran) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Tim Hunter Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Jim Denault, Gregory Middleton, Amy Vincent Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16