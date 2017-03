Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Spuren USA 2014 Stereo 16:9 Merken Auf einem Mond von Oba Diah wurde das Lichtschwert des plötzlich verschwundenen und seit vielen Jahren tot geglaubten Jedi-Meisters Sifo-Dyas gefunden. Anakin und Obi-Wan finden bei ihren Untersuchungen heraus, dass der Meister bei seinem Verschwinden nicht allein gewesen sein kann. Weil er unbedingt vermeiden möchte, dass die beiden Jedi eine groß angelegte Sith-Verschwörung aufdecken, befiehlt Darth Sidious Count Dooku, sämtliche Spuren zu beseitigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Altersempfehlung: ab 12