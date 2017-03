National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:25 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Indonesiens Inseln NZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinen über 17.500 Inseln ist Indonesien der größte Staat Südostasiens. Die Abgeschiedenheit vom Festland war für die Tierwelt der indonesischen Inseln Sumatra, Borneo, Java oder Bali ein göttlicher Segen. Zur reichen Vielfalt an Lebewesen zählen drachenartige Reptilien wie der Komodowaran, Primaten wie der Orang-Utan, Dickhäuter wie der Elefant oder der vom Aussterben bedrohte Sumatra Tiger. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend verfolgt "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" das faszinierende Leben in diesem Schmelztiegel der Evolution. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24