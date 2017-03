ARTE 22:05 bis 23:00 Dokumentation Tatort Häusliche Gewalt USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Einer Studie der Weltbank zufolge ist das Risiko, einer Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt zum Opfer zu fallen, für Frauen zwischen 15 und 44 Jahren höher als die Gefahr einer Krebserkrankung, eines Autounfalls, eines Krieges oder einer Malariaansteckung zusammen. 25 Prozent aller Frauen in Europa werden oder wurden von ihrem Lebensgefährten misshandelt. In Frankreich stirbt alle drei Tage eine Frau durch die Schläge ihres Partners. Der Ehemann von Deanna Walters wurde schon mehrmals gewalttätig. Eines Tages entführt er seine Frau, sperrt sie in einen Lastwagen und fährt mit ihr quer durch die USA. Vier Tage lang ist Deanna in der engen Fahrerkabine seinen Schlägen ausgesetzt. Trotz der schweren Verletzungen, die später im Krankenhaus festgestellt werden, wird der Ehemann nicht belastet. Deannas Verletzungen werden als "oberflächlich" eingestuft: Es handle sich "lediglich" um Hämatome und Schnittwunden, nicht um schwere Verletzungen oder Knochenbrüche. Kit Gruelle war ebenfalls mit einem gewalttätigen Mann verheiratet. Sie hat überlebt und widmet ihr Leben und ihre Arbeit als Anwältin seither den weiblichen Opfern von häuslicher Gewalt. Sie weiß, dass die meisten Frauen ihren Partner nicht verlassen können,und dass man sie nur schwer schützen kann. Viele Frauen werden im Anschluss an eine Flucht ermordet. Deanna nimmt ihren Mut zusammen und beschließt, ihren Ehemann zu verklagen. Kit soll ihr dabei helfen. Im Laufe des Verfahrens arbeitet sich Deanna aus ihrer Opferrolle heraus. Es gibt viele Filme über häusliche Gewalt; in den meisten berichten Frauen im Nachhinein von ihren Erfahrungen. Das Besondere an der Dokumentation "Tatort Häusliche Gewalt" ist, dass sie die Frauen bei ihrem Kampf, die Täter strafrechtlich zu verfolgen, begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Private Violence Regie: Cynthia Hill